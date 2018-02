Geen rol voor Brabanders op WK veldrijden: 'Als je niet goed bent, weet je dat het lastig wordt'

VALKENBURG - Stiekem hoopten de Brabantse dames op een podiumplaats tijdens het WK veldrijden, maar het zat er op het loodzware parcours op de Cauberg er niet in. Marianne Vos, Maud Kaptheijns en Thalita de Jong speelden een bijrol bij het WK. “Als je niet goed bent weet je dat het lastig wordt.”

Lucinda Brand was beste Nederlandse met een derde plek als resultaat. De Brabantse troeven zaten daar ver achter. Vos werd achttiende, Kaptheijns en De Jong 25ste en 33ste.



“Nergens tijd om te herstellen”

Vos kon op het moordende parcours geen rol van betekenis spelen. Al vrij snel had ze dat door. “ Ik schoof maar niet op. En de eerste reden bij de start al weg. Toen had ik in de gaten dat het vandaag een hele zware dag zou worden.”



Vorige week werd Vos nog vierde in de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide, maar dat was wel op een ander parcours. “ Het is echt loodzwaar dit parcorus. Nergens heb je tijd om te herstellen. Zeker de laatste helling is dan echt heel moeilijk.”



“WK kwam twee weken te vroeg voor Marianne”

Bondscoach Gerben de Knegt zag dat het WK twee weken te vroeg voor Vos kwam. “Het tekent haar wel dat ze hier staat en de cross ook uitrijdt. Maar zo een zwaar parcours was op dit moment gewoon te veel voor haar.”



Datzelfde gold ook voor Thalita de Jong. “Ik ben al lang bij dat ze hier weer kon starten. Zo kan ze toch weer conditie opdoen voor het volgende seizoen. Ze was gewoon niet in goede doen. ze Komt terug van een zware periode en is afgelopen week ook nog verkouden geworden”, aldus De Knegt.



De prestatie van Kaptheijns vond de bondscoach ietsjes tegenvallen. Na een goede start viel ze weg. Ze steekt ook niet meer in de supervorm die ze in Oktober had. Het is jammer, maar ik ben toch blij met de medaille voor Lucinda. Al met al ben ik trots op de dames.”