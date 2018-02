Wim en Leida (ver)trekken in een camper en komen nooit meer terug

BERKEL ENSCHOT - Wim en Leida van Dijk uit Berkel-Enschot hebben een zeer ingrijpend besluit genomen. De zestigplussers trekken binnenkort de deur van hun huis voorgoed achter zich dicht en gaan voor eens en altijd wonen (en rondtrekken) in een kleine camper. Het huis in Berkel-Enschot wordt verkocht, de inboedel staat op Marktplaats en de energieleverancier en clubjes zijn opgezegd. Wim en Leida gaan op reis, een reis zonder eind.

Het nieuws dat Wim en Leida gekozen hebben voor een nieuw leven, een modern nomadenbestaan, heeft in het dorp tot veel reacties geleid. “De meesten mensen reageren met wat dapper, wat dapper. Dat zou ik zelf ook wel willen”, zegt Leida. “Maar er zijn ook mensen die zeggen ik moet er niet aan denken”, aldus Wim van Dijk.



Het besluit om het veilige ‘normale’ leven vaarwel te zeggen en het onbekende tegemoet te gaan werd in november van het vorig jaar genomen. Simpelweg ‘omdat het nooit te laat is om een nieuwe stap te maken’, betogen Wim en Leida keer op keer.



Alles moet weg

Het voornemen om definitief de deur achter zich dicht te trekken, betekent ook opruimen, veel opruimen. Een leven lang spullen verzamelen moet de deur uit. De complete inboedel van het huis staat inmiddels dan ook op Marktplaats of ... is al naar de kringloop gebracht. “Dus er worden keuzes gemaakt. Wat nemen we mee en wat doen we weg, maar omdat er heel weinig in een camper past gaat het meeste echt weg. Alleen hele dierbare spullen, zoals foto's, slaan we kleinschalig op”, aldus Wim.



Hoe lang de reis gaat duren weten ze beiden niet. “Misschien vijf jaar, misschien tien jaar. We weten het echt niet. Het kan ook zijn dat het tegenvalt om in een camper te leven, maar dat zien we dan wel weer.” Eind maart, begin april start de eeuwigdurende reis in Nederland, om daarna door Europa te navigeren gebaseerd op ontmoetingen onderweg met andere mensen.



Kinderen en kleinkinderen

In Berkel-Enschot laten ze hun twee volwassen kinderen achter en een paar kleinkinderen. Verzachtende omstandigheid is de mogelijkheid om bijna altijd en overal te kunnen communiceren via internet. Voor kwaaltjes en geondheidsproblemen, die bij zestigplussers nu eenmaal meer voorkomen dan bij twintigers, zijn Wim en Leida niet bang. "Ik kan hier ook van alles krijgen als ik thuis blijfzitten. De plek en of het reizen is niet debet aan het hebben en of krijgen van problemen met de gezondheid",aldus Wim.





Eind maart vindt er nog een garage-sale plaats bij het huis van Wim en Leida van Dijk. Daarna trekken ze de deur van het huis, waar ze meer dan dertig jaar hebben gewoond, definitief achter zich dicht. Een onbekende toekomst tegemoet: Bon Voyage!