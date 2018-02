PSV wint eenvoudig van PEC, hattrick voor Luuk de Jong

EINDHOVEN - PSV heeft zaterdagavond voor het eerst dit jaar een eenvoudige avond beleefd. De Eindhovenaren namen revance voor de verloren bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Ze wonnen met ruime cijfers van PEC Zwolle: 4-0.

Het begon wat moeizaam voor PSV. Het eerste half uur was de ploeg wel de bovenliggende partij, maar tot grote kansen leidde het niet. Vlak voor rust kreeg PEC-keeper Mickey van der Hart een rode kaart, nadat hij Hirving Lozano buiten het strafschopgebied neerhaalde. Een paar minuten later maakte Luuk de Jong de openingstreffer voor PSV.



In de tweede helft ging PSV er vol voor. Derde keeper Mike Hauptmeijer hield PEC de eerste twintig minuten nog in de wedstrijd, maar daarna kwam PSV los. De Jong maakte de 2-0 op aangeven van Lozano. Een paar minuten later tekende De Jong voor de hattrick. Tien minuten voor tijd pikte ook Joshua Brenet nog een goalje mee. Daarmee boekte PSV een ruime overwinning.

Luuk de Jong is blij

Het was de eerste keer in 2,5 jaar dat Luuk de Jong drie keer scoorde in dezelfde wedstrijd. Na een moeilijke periode zit de spits duidelijk weer goed in z'n vel bij PSV. "Het is lekker als je weer eens drie keer scoort. We begonnen niet goed, maar tegen tien man kwam er meer ruimte en was het lekker voetballen."





Het debuut van Malen

Luuk de Jong kreeg tien minuten voor tijd een publiekswissel. Hierdoor maakte Donyell Malen zijn debuut in een vol stadion. Hij had zelfs de kans om zijn debuut te bekronen met een doelpunt.

Met de overwinning heeft PSV het clubrecord van 21 thuisoverwinningen achter elkaar in een seizoen geëvenaard.



Hoogtepunten

90' Het is afgelopen. PSV wint eenvoudig van PEC Zwolle, nadat de Zwollenaren met tien man kwamen te staan.



88' Malen had een kans om zijn debuut te bekronen met een goal, maar keeper Hauptmeijer ligt in de weg.



82' Publiekswissel voor De Jong. Donyell Malen maakt zijn debuut voor PSV.



80' 4-0. Ook Brenet pikt een goaltje mee.



72' Hattrick voor Luuk de Jong! Brenet geeft de bal goed voor en De Jong schuift de bal binnen.







70' Het publiek riep al om hem en nu komt hij in de ploeg: Mauro Júnior. Van Ginkel gaat eruit.







68' PSV gaat door. Lozano schiet de bal op de bal.



65' 2-0 voor PSV! Weer Luuk de Jong. Lozano is de aangever.







63' Tegenstanders van PSV krijgen vaker rode kaarten.







61' Keeper Hauptmeijer houdt PEC in de wedstrijd met aantal goede reddingen.



57' PSV zet PEC flink onder druk.







52' Grote kans op de 2-0. Brenet haalt uit, maar Hauptmeijer tikt de bal tegen de lat.



46' De tweede helft is begonnen.



45+3' En dan is het raak voor PSV. Luuk de Jong kopt de bal binnen bij de tweede paal en zet de Eindhovenaren op slag van rust op een 1-0 voorsprong.



42' Derde keeper van PEC komt erin: Mike Hauptmeijer. Ondaan wordt weer gewisseld. Hij stond net 10 minuten in het veld.







41' Keeper Van der Hart van Zwolle gaat eraf met rood, na het neerhalen van Lozano.







40' Grote kans voor PSV. Luuk de Jong komt goed inlopen, maar Van der Hart redt.



34' Na ruim een half uur spelen is er slechts een schot op doel geweest. En deze komt op naam van PSV. Lozano schoot de bal in het zijnet.



28' Blessure bij PEC Zwolle. Rick Dekker kan niet verder en wordt gewisseld. Ondaan komt in zijn plaats.



16' Lozano pakt de bal af en gaat richting keeper Van der Hart, maar hij speelt de bal te ver voor zich uit.



1' Er is afgetrapt in Eindhoven.



Opstelling

Voordeel voor Philip Cocu is dat hij beschikt over een vrijwel fitte selectie. Alleen Maximiliano Romero ontbreekt nog. "Het gaat langzaam de goede richting op", zei Cocu vrijdag op de persconfentie voorafgaand aan de wedstrijd. Er zijn ook geen verrassingen in de opstelling.







PEC Zwolle heeft grotere problemen. De Zwollenaren missen sterkhouders als Boer, Van Polen, Saymak en Thomas.







Als PSV wint evenaart de ploeg het clubrecord van 21 thuiszeges achter elkaar uit het seizoen 1986-1987.