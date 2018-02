John Peek per direct weg uit Raad van Commissarissen van NAC

BREDA - John Peek is per direct gestopt als lid van de Raad van Commissarissen van NAC. De reden voor het opstappen is een verschil in mening over het te voeren beleid bij de club. En de rol van de Raad van Commissarissen.

Peek was lange tijd verbonden aan NAC. Hij was van 1989 tot 1999 voorzitter van de club. Na die periode was hij actief als adviseur. Vanaf 2014 was hij lid van de Raad van Commissarissen. Peek had de portefeuille technische zaken op zich.



In een reactie op de website van NAC laat Peek weten: "Het was een hele moeilijke beslissing waar ik lang over heb moeten nadenken. Maar als je al geruime tijd qua beleid en invulling niet op één lijn kunt komen, gaat het verstand het op een gegeven moment winnen van het hart.""NAC en de RvC waarderen zijn inzet enorm en zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd", reageert Joost Gielen, voorzitter van de Raad van Commissarissen. "Op korte termijn zullen we die waardering tot uiting brengen met een passend afscheid, waarmee recht wordt gedaan aan alles wat John alle jaren voor NAC heeft betekend."Er is nog geen opvolger voor Peek aangewezen.