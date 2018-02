KNMI geeft code geel af, verkeer moet rekening houden met gladde wegen

EINDHOVEN - Het verkeer moet in de loop van zaterdagavond rekening houden met gladde wegen omdat het lichtjes gaat vriezen. Het KNMI geeft voor het hele land code geel af.

Volgens de weersvoorspellingen stroomt vanuit het noorden koudere lucht naar Brabant. In combinatie met lichte winterse neerslag kan dat leiden tot bevriezing van natte weggedeeltes.

Het KNMI waarschuwt dat het lokaal kan leiden tot zeer gladde wegen. In de zuidelijke helft van Nederland gebeurt dit pas later vannacht. In de tweede helft van zondagochtend komt de temperatuur weer boven nul en verdwijnt de gladheid.