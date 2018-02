Carnaval minder in trek? 'Tradities moet je kunnen aanpassen aan de behoeften van nu'

STAMPERSGAT - Carnaval 2.0 noemen ze het zelf in Stampersgat, een dorp met iets meer dan duizend inwoners in West-Brabant. De optocht werd steeds kleiner, er kwamen minder bezoekers, een impuls was broodnodig. Dus wat bedachten ze: het Carnaval Festival. “Er ontstaat meer reuring op straat”, zegt Roy van Dorst, van carnavalsvereniging De Meekrap.

Dit jaar heeft het dorp, tijdens carnaval beter bekend als Meekrapdurp, slechts 13 aanmeldingen gekregen voor de optocht. Vorig jaar waren het er nog 20. Een nieuwe injectie is nodig om het carnaval niet dood te laten bloeden, dachten ze twee jaar geleden. Met het Carnaval Festival staat er een groot podium voor de cafés, waar bandjes komen optreden. “Het was compleet anders dan we gewend zijn, maar er werd positief op gereageerd”, zegt Van Dorst.

Brabant staat bol van de carnavalstradities:



Lastige vragen

Stampersgat staat niet alleen. Tradities rondom carnaval in meer dorpen staan onder druk. En dat brengt lastige vragen met zich mee. Want wat moet je doen om het tij te keren? En als je een tekort hebt aan vrijwilligers? Wanneer gooi je tradities helemaal overboord waar het carnaval juist zo bekend om is?

Volgens carnavalskenner Rob van de Laar is het een grote uitdaging waar de verenigingen voor staan. “Tradities die in de jaren 50 en 60 bedacht zijn, moet je kunnen aanpassen aan de behoeften van nu. Daarom is het ook belangrijk om de jeugd er zo vroeg mogelijk bij te betrekken.”

De samenleving verandert, carnaval moet volgens hem meeveranderen. Van de Laar: “Dat gebeurt nu ook, soms gewild en soms ongewild. En soms te langzaam. Als je te veel vasthoudt aan hoe je het altijd doet, dan zakt het carnaval langzaam weg.”

Geen carnavalsmis

En zo wordt lang niet meer overal stevig vast gehouden aan tradities. In Casteren werd dit jaar voor het eerst in de historie geen carnavalsmis gehouden. Reden: de hoge werkdruk van de pastoor die al op leeftijd is. En in Alphen heeft een carnavalsvereniging voor het eerst een flexibele poule gemaakt voor mensen uit de Raad van Elf, omdat er anders te weinig animo voor was.

Roy van Dorst vindt ook dat tradities moeten kunnen veranderen. Maar echt niet alles. Een carnaval in Stampersgat zonder optocht? Daar is hij duidelijk over: “Dat is écht ondenkbaar.”