Feest voor Van Gerwen, hij boekt zijn honderdste titel

WIGAN - Michael van Gerwen heeft zijn honderste titel in zijn carrière behaald op de UK Qualifier Two. Een jubileum. In de finale klopte hij Darren Webster: 6-3.

Webster begon goed en brak Van Gerwen gelijk. Maar Might Mike maakte dat snel weer goed. Bij een 2-2 stand was er wat onrust. Webster gooide een 140-score, maar een van de pijlen viel uit het bord. Toch werden er wel 140 punten toegekend, tot grote verbazing van Van Gerwen. De nummer één van de wereld ging verhaal halen en zelfs de toernooidirecteur werd erbij geroepen.





Maar het mocht niet baten. De 140-score bleef staan. Uiteindelijk maakte het weinig uit. Van Gerwen pakte de leg en liep snel uit naar 5-2 voorsprong. Webster kwam nog een leg terug, maar het was Van Gerwen die de wedstrijd met 6-3 binnenhaalde.