Brabander wint Zilveren Camera: 'Dit is voor fotojournalisten als het winnen van een Oscar'

Met een foto van een protest van Eritreeërs in Veldhoven, heeft Rob Engelaar de Zilveren Camera gewonnen in de categorie Regio Enkel. Foto: Rob Engelaar (ANP)

EINDHOVEN - Rob Engelaar uit Geldrop heeft met zijn foto van demonstratie van Eritreeërs in Veldhoven, de Zilveren Camera gewonnen in de categorie 'Regio Enkel'. "Een nominatie was al goud waard, de prijs daadwerkelijk winnen is helemaal geweldig."

De foto werd in april genomen, toen Eritreeërs protesteerden tegen de komst van een omstreden regeringsfunctionaris uit Eritrea. Op de foto is is een jonge vrouw uit Eritrea te zien, in leren jack. Met haar rechterhand duwt ze tegen de jas van een politieagent. Andere demonstranten duwen haar in de rug, zodat ze niet weggeduwd kan worden door de agenten.

"Bij zo’n demonstratie gaat het er heel hectisch aan toe", vertelde Engelaar eerder tegen Omroep Brabant. "Fototechnisch is er heel veel vast te leggen. Je gaat van hot naar her. Uiteindelijk zag ik dat er vooraan de linie wapenstokken werden getrokken, ik heb me er toen snel doorheen gewurmd om de confrontatie met die vrouw vast te leggen."

Verrast

Engelaar, die ook voor Omroep Brabant werkt, was verrast dat hij won. "Ikzelf vond een andere foto pakkender die ook in mijn categorie was genomineerd, een foto van Robin van Lonkhuijsen van de herdenking van de overleden Romy. Ik dacht dat ik zelf tweede zou worden, maar blijkbaar besloot de jury anders."

Het is de eerste keer dat hij de prijs wint, hoewel hij er vorig jaar ook dicht bij was. Engelaar werd toen genomineerd met een foto van noodweer. Toen gingen er al nieuwe deuren voor hem open, waardoor hij nu ook voor het ANP fotografeert. "Dat is deze keer zelfs win, is een bevestiging dat ik goed bezig ben. Dit is voor fotojournalisten als het winnen van een Oscar."

Brabanders genomineerd

Engelaar was niet de enige die kans maakte op een Zilveren Camera. Ook Marleen Swaans uit Rosmalen en Joyce van Belkom uit Breda waren genomineerd. Zij konden de prijs echter niet binnenslepen in hun categorie.

Fotograaf Chris Keulen was de grootste winnaar van de uitreiking. Hij ontving de Canon Zilveren Camera 2017 voor zijn reportage 'Kwetsbare Liefde' over een man die thuis in Limburg zorgt voor zijn al jaren dementerende vrouw, Alda.