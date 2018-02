Koperdieven zorgen voor problemen op het spoor tussen Roosendaal en Vlissingen

ROOSENDAAL - De sein- en wisselstoring tussen tussen Roosendaal en Vlissingen zondag is het gevolg van een poging van koperdieven om bij Bergen op Zoom koper te stelen. Als gevolg van de sein- en wisselstoring moeten reizigers sinds zondagochtend al uren rekening houden met vertraging. In eerste instantie was de vertraging een uur, inmiddels nog een halfuur.

Tussen Roosendaal en Kruiningen-Yerseke rijden door de storing geen treinen. Er worden bussen ingezet.

In eerste instantie verwachtte de NS dat de problemen rond kwart voor tien zondagochtend zouden zijn opgelost. Deze verwachting is inmiddels bijgesteld tot half vier.





Juist zaterdag meldde ProRail dat de aanpak van koperdiefstal zeer succesvol is. Vorig jaar waren er 130 gevallen van koperdiefstal of pogingen daartoe op het spoor. Het laagste aantal in tien jaar. Dit volgens ProRail ondanks de gestegen koperprijs.