Na tranen van verdriet op WK vorig jaar, straks tranen van vreugde bij Mathieu van der Poel?

VALKENBURG - Veldrijder Mathieu van der Poel start zondag als topfavoriet aan het WK in Valkenburg. Zou hij slagen in zijn missie om de regenboogtrui te veroveren dan volgen er wellicht vreugdetranen op het podium. Hoe anders was dat vorig jaar toen hij in tranen het WK-parcours in Luxemburg verliet na een tweede plaats. Tranen van verdriet welteverstaan.

Mathieu van der Poel voelde zich vorig jaar de sterkste op het WK, maar vier lekke banden gooiden toen roet in het eten. En de Belg Wout van Aert ging er in Luxemburg met de regenboogtrui vandoor.

Van Aert is ook dit jaar de belangrijkste concurrent van Van der Poel. Het duo vormt in de modder een klasse apart.





Zeldzaam goed seizoen

Van der Poel beleeft een zeldzaam goed seizoen. Hij won de ene na de andere wedstrijd. En hoewel hij vindt dat het belang van het WK soms wordt overschat - met 26 zeges op zak vindt de veldrijder uit Hoogerheide zijn seizoen eigenlijk al geslaagd - is het veroveren van de wereldtitel dit jaar bijna een must voor hem.





Het zou voor hem, na het wereldkampioenschap in 2015, de tweede keer in zijn carrière zijn.





Het gevoel van de pijn van de zilveren medaille van vorig jaar voelt Van der Poel overigens nog steeds. “Ook als ik dit keer win, is dat niet weg'', erkende hij vrijdag.

Duel Van der Poel - Van Aert: 15.00 uur

De strijd tussen Van der Poel en Van Aert start zondagmiddag om drie uur. Onze verslaggever Florian van Velthoven, die in Valkenburg is, verwacht dat Van der Poel 'gewoon' gaat winnen. "Als er maar geen gekke dingen gebeuren, zoals vorig jaar."

En de beslissing zou volgens hem wel eens direct in de eerste ronde kunnen vallen. Ga er dus meteen goed voor zitten, straks om 15.00 uur, is zijn advies.





Naast Mathieu van der Poel verschijnen er nog drie Brabanders aan de start zondag: Stan Godrie uit Zundert, Corné van Kessel uit Veldhoven en de broer van Mathieu, David van der Poel.