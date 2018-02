Agent mishandeld en politieauto vernield in Uden

UDEN - Een agent is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in Uden. Dit gebeurde rond halfvier.





De agent was op weg naar een melding, toen hij drie mannen zag die met hun fiets in de hand over de Kerkstraat liepen. Een vierde man reed daarnaast op een snorfiets. Omdat dit onveilig is, vroeg de agent het groepje op de stoep te gaan lopen. Daarop schopte één van de mannen hard tegen de politieauto.

De agent stapte uit om de schoppende man aan te houden, maar de andere mannen bemoeiden zich daarmee. Er werd geduwd en getrokken en dit ontaardde in een vechtpartij. In het tumult kreeg de agent plotseling van achteren een vuistslag tegen de zijkant van zijn hoofd. Vervolgens werd hij omvergetrokken en kwam hij op straat terecht. Daarna gingen de vier mannen er vandoor.

Signalement

De man die tegen de politieauto trapte, had een Noord-Afrikaans uiterlijk. Hij droeg een legergroen jack met capuchon en donkere spijkerbroek met witte gympen. Ook de tweede verdachte heeft een Noord-Afrikaans uiterlijk. Hij heeft een 'wat voller postuur'. De derde man is lang en tenger en droeg kort, donkerblond haar. De man met de scooter is wat meer gezet en droeg witte gympen. Het viertal wordt tussen de 20 en 25 jaar oud geschat.