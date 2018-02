Arno Verschueren wil met NAC revanche voor 0-8 tegen Ajax: 'Geen fijne herinnering'

BREDA - Arno Verschueren hoopt zich zondagmiddag in Amsterdam met NAC te revancheren tegen Ajax. De Belg verloor met de Bredase ploeg namelijk eerder dit seizoen thuis met 0-8 van de Amsterdammers. Coach Stijn Vreven zet Verschueren hoogstwaarschijnlijk rechtsback in de Arena. 'Prima', vindt Verschueren, "Maar het liefst speel ik als middenvelder."

Vorig jaar in de Jupiler League begon Arno Verschueren als centrale verdediger bij NAC. Al snel werd hij doorgeschoven naar het middenveld, waar hij een vaste waarde werd. Dit seizoen, op het hoogste plan, is alles weer anders. Als middenvelder kon de Belg zijn trainer Stijn Vreven niet overtuigen en hij speelt nu, na ook even op de bank te hebben gezeten, als rechtsback.

"De trainer heeft me vorige week rechtsachter gezet en dat ook met mij besproken", zegt Verschueren. "Ik zal dan ook alles geven. Je speelt op het hoogste niveau en weet dat er concurrentie is. Ik kan mij concentreren op meerdere posities, maar het liefst speel ik op het middenveld."

Aanvallen en verdedigen

Maar voor die positie kiest NAC-coach Stijn Vreven voorlopig voor een ander. Zoals hij op de rechtsbackpositie nu Verschueren de voorkeur geeft boven Fabian Sporkslede.

"Hij vraagt van mij dat ik met mijn loopvermogen mee ga aanvallen. Maar in de omschakeling moet ik ook verdedigen. Dat is het belangrijkste wat hij van mij wil zien. En natuurlijk denk ik er thuis zelf ook over na hoe ik het ga invullen", zo zegt Arno Verschueren.

'Achter ons gelaten'

Als rechtsachter wil de Belg zondagmiddag in Amsterdam revanche nemen op Ajax. In Breda verloor NAC eerder dit seizoen maar liefst met 8-0 van de Amsterdammers.

"Het is geen fijne herinnering, maar we hebben die wedstrijd achter ons gelaten. We willen nu een antwoord geven. Tijdens de voorbereiding is er wel over gesproken om ons scherp te houden. Iedereen was aangedaan van de thuiswedstrijd en gaat zijn best doen."