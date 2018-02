De 'geweldige zelfspot' van Olcay Gulsen: 'Zie ik eruit als iemand die uit Waalwijk komt?'

AMSTERDAM - "Zie ik eruit als iemand die uit Waalwijk komt?" Deze opmerking van mode-icoon Olcay Gulsen tijdens de vijfde aflevering van het populaire spelprogramma 'Wie is de Mol?' deed zaterdagavond verschillende wenkbrauwen fronsen. Beledigde ze nou de inwoners van het Brabantse dorp, vroegen verschillende mensen zich op social media af.

"Ennnn bedankt", reageerde Jamie van de Wateren op Twitter. Merijn Remmers liet weten 'zich een beetje beledigd te voelen' en die kreeg bijval van onder andere Heleen Bongers. "Wat een wijf", verzuchtte zij. "Die moeten we in speeltuin Het Lido zetten en nooit meer opzoeken."





Twee hartjes

Gulsen had de ophef op social media kennelijk wel verwacht, want voor de uitzending had ze deze opmerking al op Twitter gezet: "Lieve mensen, ik kom uit Waalwijk." Met twee hartjes. Bij haar bericht zette ze ook '#grapje'.









'Il Dottere' spreekt op Twitter van de 'beste oneliner van dit seizoen'. Fred Smit kan er de humor ook wel van inzien. "Molletje!", reageert hij. Minerva Counseling vindt de opmerking van de mode-ontwerpster 'geweldig'. "Ik moest zo lachen..." Lisa Neves Goncalves spreekt van 'geweldige zelfspot'.

Mollercollege

Ook Niels Gort vindt het een 'topopmerking'. "Maar ja, bij 'Wie is de Mol?' denken we door en gaan we er iets achter zoeken..." Dat doet ook Nona Manis. "In Waalwijk zit een Dr. Mollercollege. Is dit een hint?", vraagt zij zich af. "Bij het grasveldje om de hoek bij die school zijn ook een paar molshopen", vult Ties aan. "Verdacht!"