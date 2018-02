Van 'chirurgenvoetbal' tot 'benefietswedstrijd', sportwoorden met Wim Daniëls

AARLE-RIXTEL - Chirurgenvoetbal. Het is het favoriete voetbalwoord van Wim Daniëls, zo blijkt zondag in het programma Sportlunch van Omroep Brabant. Met chirurgenvoetbal typeerde trainer Georg Kessler van AZ het voetbal dat hij de Alkmaarse club begin jaren tachtig van de vorige eeuw liet spelen. En waarmee ze kampioen werden.

“Zeer uitgekiend, heel precies en fenomenaal om naar te kijken”, zo herinnert voetballiefhebber en taalkunstenaar Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel zich. Chirurgenvoetbal dus.

Daniëls verzamelde ooit enkele honderden woorden die op ‘-voetbal’ eindigen en bracht deze samen in een boek: Boerenkoolvoetbal. De term ‘schijtbakkenvoetbal’ waarmee trainer Gertjan Verbeek van FC Twente het spel van PSV onlangs typeerde, is dan ook de uitgelezen gelegenheid om eens met hem te bellen om het te hebben over onder meer voetbalwoorden.

'Totaalvoetbal' en 'boerenkoolvoetbal'

En wat blijkt, het befaamde ‘totaalvoetbal’ dat Oranje ooit speelde. Een term die volgens velen in 1974 werd geïntroduceerd door Rinus Michels, werd volgens Daniëls in jaren dertig van de vorige eeuw al door River Plate in Argentinië gespeeld.

Het idee voor het voetbalwoordenboek kreeg Daniëls overigens na het zien van een voordracht van Freek de Jonge ter ere van het uitkomen van een nieuwe editie van de Van Dale, het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. De Jonge verbaasde zich destijds over het feit dat het woord ‘boerenkoolvoetbal’, voetbal gespeeld zonder enig vakmanschap ofwel geknoei, in het woordenboek stond. En Daniëls vond de term eigenlijk ook wel bijzonder.

Voetbal van 9 tot 5?

In het boek ook de term ‘ambtenarenvoetbal’. Geen voetbal dat gespeeld wordt tussen 9 en 5, zoals je wellicht zou denken. Maar de benaming voor de specifieke voetbalcompetitie voor ambtenaren die er ooit was.

Maar de liefde voor sportwoorden van Daniëls gaat verder dan voetbalwoorden alleen. Zo verzamelt hij voor zijn nieuwe boek, De taal van de fiets, woorden die, hoe kan het ook anders, met de fiets te maken hebben. Dat varieert van ‘akkefietsje’, een klein probleem met de fiets, tot ‘benefietswedstrijd’, een wielerwedstrijd voor het goede doel, en 'biografiets', een biografie over de geschiedenis van de fiets.

Heb je aanvullingen qua fietswoorden, mail deze dan vooral aan Wim Daniëls via info@wimdaniels.nl. Zijn fietswoordenboek verschijnt 1 mei.