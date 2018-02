D66-kandidaat die Leefbaar-raadslid met dood bedreigde, trekt zich terug

BEST - D66-kandidaat Steven van der Heijden trekt zich terug als kandidaat-raadslid bij de gemeenteraadsverkiezingen komende maand in Best. Hij deed dit na overleg met zijn partij, vertelt Marion Hinderdael, voorzitter van D66 De Kempen. Dat is de bestuurlijke afdeling waar D66 Best onder valt.

Raadslid Jake Owen Raats van Leefbaar Etten-Leur werd vorig jaar door medestudent Steven van der Heijden bedreigd met de dood. Jake kreeg een appje met een gefotoshopte afbeelding van zichzelf op zijn knieën in oranje overall. Achter hem staat een IS-strijder in het zwart.

Smakeloos

D66 vindt de gefotoshopte foto, die in 2016 onder scholieren in een groepsapp circuleerde, een ernstige vergissing van de betrokken scholieren en een smakeloos plaatje.

“Hoewel Steven het plaatje niet zelf heeft gemaakt, heeft hij het wel gedeeld. Daarmee is hij in de fout gegaan. Steven vindt dat zelf ook, maar leefde in de veronderstelling dat de kwestie met de betreffende schoolgenoot destijds, na gemaakte en geaccepteerde excuses, was afgedaan.”

D66 was voor zijn kandidaatstelling niet op de hoogte van het incident, aldus Hinderdael. “Het bestuur is afhankelijk van de eigen verklaring van de kandidaten en van wat over die persoon openbaar is geregistreerd. Steven heeft een blanco strafblad en is een goede en talentvolle jongeman, maar heeft de kwestie te laat aan de partij gemeld en miskend hoe diep de gekwetste gevoelens bij zijn voormalige schoolgenoot kennelijk nog steeds zitten.”