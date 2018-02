Wereldrecord 'bommetjespringen' in Eindhoven gelukt

EINDHOVEN - Het eigen doel van 300 deelnemers is niet gehaald, maar het wereldrecord is wel verbroken. 281 zwemmers maakten zondag tegelijkertijd een bommetje in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven.

De organisatie had vooraf gehoopt op 300 deelnemers. De recordpoging diende ook als lokkertje voor de Senet Diving Cup. Het oude record stond op 232 springers en vond in 2013 plaats in New Zeeland.





De Senet Diving Cup is de grootste internationale schoonspringwedstrijd van Europa en startte nadat de recordpoging in Eindhoven verbroken werd. Deze schoonspringwedstrijd maakt er een gewoonte van om hun wedstrijden met een publiekstrekker te beginnen.