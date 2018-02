Off-day voor Mathieu van der Poel bij WK veldrijden: 'Weer een jaar op frustratie rijden'

VALKENBURG - Mathieu van der Poel is er zondag bij het WK veldrijden niet in geslaagd om zijn favorietenrol waar te maken. De topfavoriet zakte in Valkenburg volledig door het ijs en eindigde als derde. De ongenaakbare Wout van Aert pakte zijn derde wereldtitel.

"Ik verwachtte zwaar gevecht", aldus Van Aert meteen na afloop. "Ik moest Mathieu de eerste ronde volgen en wist dat ik daarna een kans had. Ik vond m'n tempo en reed daarna waarschijnlijk mijn beste race ooit. Dit had ik totaal niet verwacht."

Van der Poel gaf na afloop toe dat hij op waarde was geklopt. "Het was mentaal best moeilijk. Wout reed meter voor meter weg. Het was een hele lastige omloop en ik denk dat de beste gewonnen heeft."

Zou niet mogen

Volgens Van der Poel was hij niet bezweken onder de druk. "Ik voelde me vrij ontspannen en denk dat er vandaag gewoon betere waren. Ja, dit wordt weer een jaar op frustratie rijden en dat zou niet mogen als je het hele seizoen bekijkt. Ik heb een mooi seizoen achter de rug en deze derde plek neemt dat niet weg. Ik had gehoopt de fans iets moois mee te geven, maar ik kan er op deze manier wel beter mee leven dan vorig jaar."

Ronde 7

Wout van Aert is de laatste ronde ingegaan. Van der Poel moet echt op gaan passen dat Toon Aerts hem het brons niet afsnoept. Stevenen we af op een geheel Belgisch podium? De regie heeft vooral oog voor Van Aert, niet voor het gevecht erachter, waar Van der Poel een ultieme poging doet om het zilver te pakken. Van Aert pakt de wereldtitel, zijn derde. Petje af. Maar nu, regie, wat gebeurt er op 't veld? Van der Poel lijkt brons te gaan pakken. En inderdaad, Vanthourenhout pakt zilver, Van der Poel brons. Zijn broer David van der Poel wordt zeventiende, Stan Godrie uit Breda 22ste.













Ronde 6

Van Aert passeert de streep en gaat ronde 6 in, ogenschijnlijk fluitend richting de titel. Nog twee ronden te gaan. Van der Poel op 2.13 minuten en zelfs ver achter Venthourenhout. Brons lijkt momenteel het maximaal haalbare. "Meer dan outstanding", zegt Adrie van der Poel over Van Aert.

Ronde 5

Het is een behoorlijke saaie race, zo. Al is het vandaag Van Aert die vandaag de geweldenaar is. Het verschil is bijna twee minuten. Als dit zo doorgaat kan de Belg eerst nog gaan douchen en omkleden voordat hij de finish passeert. Van Aert maakt nu wel een klein slippertje, raakt een paaltje en valt. Van der Poel heeft er zo nog een stuk of 20 nodig om het weer spannend te maken. Sterker: hij moet nog aan de bak om überhaupt het podium te halen.





Ronde 4

Van Aert is de streep gepasseerd. Waar blijft Van der Poel? Het verschil is al meer dan een minuut en we zijn nog niet eens halverwege... De titelhouder lijkt op asfalt te fietsen in plaats van de eindeloze stukken modder. "Mathieu is niet in zijn normale doen", aldus oud-kampioen Sven Nys. "Hij loopt verkrampt en maakt fouten. Het is de druk, dat kan niet anders. Het klopt niet en hij het helemaal kwijt."













Ronde 3

Het verschil is bijna een halve minuut... Van der Poel is in duel met Vanthourenhout in plaats van Van Aert.





Ronde 2

Van Aert en Van der Poel eenzaam op kop. Ze zijn vooralsnog aan elkaar gewaagd, of wellicht is Van der Poel de kracht van de Belg aan het aftasten. De rest van het veld is nergens te bekennen. Corné van Kessel uit Veldhoven kwam de eerste ronde door als de nummer elf. David van der Poel als zestiende. Van Aert slaat ondertussen een gat nadat Van der Poel een paar foutjes maakt en niet lekker op zijn fiets lijkt te zitten. Negentien (!) seconden is het verschil, zelfs met een belabberde fietsenwissel van Van Aert. Volgens vader Adrie van der Poel is de koers al gelopen, zegt hij live bij de NOS.









Ronde 1

Het pak is vertrokken. Lars van der Haar met een bliksemstart. Alle renners komen de eerste, lastige afdaling goed door. Van der Poel blijft op een lastig stuk zand als enige op de fiets en vliegt vijf, zes man voorbij. Het is echt één grote blubberbende in Valkenburg. Van der Poel inmiddels op kop met titelhouder Van Aert in zijn kielzog. Het titanengevecht is begonnen.





Favoriet

Van der Poel is de grote favoriet dit jaar. Hij won dit seizoen 26 van de 32 crossen waar hij aan de start verscheen. Bovendien is het parcours in Valkenburg dermate zwaar dat letterlijk de sterkste zou moeten winnen. Dat was vorig jaar wel anders, toen talloze lekke banden roet in het eten gooiden en Wout van Aert er met de regenboogtrui vandoor ging.

LEES OOK: Na tranen van verdriet op WK vorig jaar, straks tranen van vreugde bij Mathieu van der Poel?

"Het is technisch en fysiek een heel lastig parcours en het zal heel spectaculair worden", zei Van der Poel vooraf. "Overal zijn valkuilen, zelfs op momenten waar je het niet verwacht. Overal ligt een laag modder. Het is alsof je op ijs rijdt. Iedereen zal azen op een goede start."