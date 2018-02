'Schandalig hoe er met de Vogeltjesbuurt is omgegaan', hoogleraar begrijpt frustraties van bewoners

EINDHOVEN - De overheid mag zich gerust schamen over hoe ze bewoners van de Tilburgse Vogeltjesbuurt in de kou heeft laten staan. Ze had volgens hem harder moeten optreden tegen bewoners die de regels aan hun laars lapten. In het Omroep Brabant-programma KRAAK zegt de Tilburgse hoogleraar Pieter Tops 'dat hij de frustraties van de bewoners van de wijk goed begrijpt. '

Aanleiding voor KRAAK om de hoogleraar uit te nodigen is het nieuwste boek van Tops, 'Een ongetemde buurt". De Vogeltjesbuurt is op weg om een nettere, zelfs sexy buurt te worden. "Kijk bijvoorbeeld naar Roy Donders, die komt er ook vandaan."

Verwaarloosd

Toch kleeft er nog een oud imago aan de wijk dat vooral verwijst naar criminaliteit en de onderkant van de samenleving. "En daarvoor mag de overheid best de hand in eigen boezem steken", gaat de schrijver verder met zijn betoog. "Twintig jaar lang is er nauwelijks omgekeken naar de bewoners."

Ze plaatsten soortgelijke mensen bij elkaar, waardoor de samenleving hen uit het oog verloor. Dat leverde rust op in de stad, maar ondertussen broeide er van alles ongestoord verder. "Vanaf de jaren tachtig werden criminele handeltjes steeds lucratiever en niemand greep in. Als je ziet dat het zo gemakkelijk gaat, dan is de drempel om er ook aan mee te doen wel heel laag."

Samen sterk

Een ander typisch onderdeel van de Vogeltjesbuurt is de enorme sociale samenhang en solidariteit. "Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje en hadden elkaar nodig om te overleven in een samenleving waarin ze ongewenst waren. Ga dan maar eens zeggen dat je het criminele gedrag van je buurman afkeurt."

Om het boek 'Een ongetemde buurt ' te schrijven is Tops regelmatig in gesprek gegaan met bewoners. "Ik heb enkelen ook het boek gegeven en ze waren er wel tevreden over. Ik heb ook in het begin voor zeventig bewoners gekookt. Dat laat het ijs smelten en was erg gezellig. "

Worsteling

Het leverde enkele prachtige gesprekken op, maar sommigen krabbelden op het laatste moment terug en wilden niet geciteerd worden. "Je wilt toch voorkomen dat je in de Vogeltjesbuurt er niet meer bijhoort. Het tekent de worsteling waar veel bewoners nu mee rondlopen: waar hoor ik bij en wie ben ik?"