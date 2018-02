Ernstig zieke José organiseert na 22 jaar voor het laatst kindercarnaval in Helvoirt

HILVARENBEEK - José van Rooij (48) is al 22 jaar vaste kracht van het kindercarnaval van de Keiespellers in Helvoirt. Zondag ging zij met zo’n vijftig kinderen naar het Keinderkupkesfestival in Hilvarenbeek. Ze wilde vooral herinneringen maken. José is namelijk ziek.

Het is een hectische drukte in café De Heeren Janssen in Helvoirt. Terwijl de meeste gordijnen in de straat nog dicht zijn, omdat de mensen nog op één oor liggen, probeert José van Rooij (48) alle kinderen in het juiste pak te hijsen. Ze gaan met de bus naar het Pezerikkengat waar het Keinderkupkesfestival wordt gehouden.



Populair

Waar ze in veel dorpen moeite hebben een kinderraad van elf bij elkaar te krijgen, leeft het kindercarnaval in Helvoirt heel erg. Omdat er zoveel animo is hebben ze er niet alleen een raad, maar zijn ze een aantal jaar geleden gestart met een supportersgroep. Hierdoor kunnen bijna alle kinderen meedoen.



Van Rooij gaat dus al 23 jaar mee. "De kinderen kunnen hier één keer in de raad, als ze in groep acht zitten. Dat maakt het heel speciaal. In het begin waren er maar 17 kinderen in de raad, maar nu is het heel bijzonder dat we dit door de supportersclub met bijna vijfitg kinderen kunnen doen."



José bezocht het Keinderkupkesfestival al vaker, maar deze keer is het wel extra speciaal. Het is namelijk haar laatste keer. Ze had al besloten te stoppen na 22 jaar, maar nu is ze ook nog ziek geworden. Daardoor wordt dit waarschijnlijk echt haar laatste carnaval. “Mijn zoon zit dit jaar nog in de raad, dus hierna wilde ik eigenlijk al stoppen. Maar nu is het wel een dubbel gevoel, omdat je weet dat het echt het laatste jaar zal zijn.”José kreeg het nieuws deze zomer en toch gaat ze niet bij de pakken neerzitten. “Het is ook de reden dat ik extra gas geef. Ik vind het heel belangrijk om herinneringen te maken. En dat zijn vooral de kleine dingen, bijvoorbeeld het helpen bij het maken van de carnavalswagen van mijn dochter. Ik wil niet dat mijn kinderen straks de herinnering hebben dat mama het laatste jaar ziek is geweest. Ik hoef geen dure vakanties, maar ik wil herinneringen maken.”