Boodschappen doen in het donker vanwege stroomstoring in Lage Zwaluwe: wel contant afrekenen!

LAGE ZWALUWE - Een stroomstoring in Lage-Zwaluwe heeft zondagmiddag niet alleen 760 huishoudens getroffen, maar ook de lokale Jumbo-supermarkt. Toch bleef het filiaal gewoon open, waardoor klanten in het donker hun boodschappen moesten doen. "Mensen waren met hun telefoons bij aan het schijnen in de winkel, zo apart", vertelt Mieke (48) die er toevallig zondagmiddag boodschappen deed.

Mieke de Leeuw uit Zevenbergschen Hoek had een kleine boodschap nodig voor haar moeder. Ze keek even gek op toen ze buiten de Jumbo opgewacht werd door twee medewerkers, met de mededeling dat er geen licht in de winkel was door een stroomstoring. "Ze vroegen of we contact geld bij ons hadden, want door de storing kon er ook niet gepind worden."

Grappig

Eenmaal binnen waren er toch zo'n vijftien klanten aan het winkelen, in het donker. "Echt een leuke ervaring. Alle lichten waren uit, maar de kassa's deden het wel, want die lopen op noodstroom. Maar de band deed het ook niet, dus we moesten alles wel één voor één aan de caissière geven. Heel grappig."

Het personeel kon er volgens Mieke ook wel om lachen. "Alleen niet bij de bakker, want daar kon meer gebakken worden." De storing duurde uiteindelijk tot ongeveer vier uur in de middag.

Spookhuis

“We zijn zo lang mogelijk opengebleven, maar we konden maar een half uur door op de noodstroom”, vertelt een medewerker van de winkel. Het filiaal moest dus uiteindelijk toch nog dicht, maar kon rond vier uur weer open, toen de storing voorbij was. Ook voor de medewerkers was het een bijzondere dag. "Het was echt heel donker in de winkel, het leek wel een spookhuis."