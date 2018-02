Willem II verliest van concurrent Sparta, eerste overwinning voor Advocaat

Willem II-speler Giliano in duel met Loris Brogno van Sparta. Foto: Orange Pictures

ROTTERDAM - Na het bekersucces van afgelopen week, is Willem II in de competitie onderuit gegaan tegen degradatieconcurrent Sparta. De ploeg van Erwin van der Looi verloor in Rotterdam met 1-0 door een doelpunt van Fred Friday.

Het doelpunt ontstond na een enorme blunder van Giliano Wijnaldum. Willem II heeft na het verlies nog maar drie punten voorsprong op Sparta, dat nog wel hekkensluiter van de Eredivisie is.

Voor Willem II is het een bittere pil, nadat het donderdag na strafschoppen nog won van Roda JC in de kwartfinale van de KNVB-beker. De ploeg staat daardoor sinds 2005 voor het eerst in de halve finale van de KNVB-beker.

Eerste overwinning Advocaat

Sparta maakte voor eigen publiek een einde aan een serie van acht nederlagen op rij in de eredivisie. Het is de eerste overwinning van Dick Advocaat als trainer van de club.