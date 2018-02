NAC Breda onderuit bij Ajax

AMSTERDAM - NAC Breda is zondag voor de tweede keer dit seizoen ten onder gegaan tegen Ajax. Na de 0-8 in eigen huis verloren de Bredanaars in Amsterdam met 3-1.

Toch begon het zeer aardig voor NAC. Ajax-doelman Onana reageerde attent toen Giovanni Korte vrij voor hem opdook, maar liet zich na zes minuten wel verrassen door een machtige uithaal van Thierry Ambrose: 0-1. Dat Ajax uiteindelijk toch met een voorsprong mocht gaan rusten, kwam vooral door onoplettendheidjes bij NAC achterin. De vrijstaande Donny van de Beek en David Neres profiteerden gretig.

Even leek Ajax op weg naar een eenvoudige zege, maar de ploeg zakte na rust weg naar een niveau dat voor sommige fans aanleiding was voor enkele fluitconcerten. NAC mocht lang blijven hopen, maar Hakim Ziyech verzilverde in blessuretijd nog een vrije trap nadat Bart Meijers van NAC met zijn tweede gele kaart van het veld was gestuurd.





Wedstrijdverloop

90. En daar is de 3-1 voor Ajax. Ziyech met de rake vrije trap en einde wedstrijd.

90. Meijers krijgt zijn tweede gele kaart na een compleet onbeholpen charge. NAC dus met tien man.

89. Ook een debutant bij de thuisploeg: Mazraoui komt in de ploeg.

82. De tijd gaat dringen voor NAC. Ajax gelooft het allemaal wel.

76. Mitchell te Vrede maakt zijn debuut voor NAC. El Allouchi gaat eraf. Kwartier nog.

71. Mooie redding van Birighitti op een uithaal van Kluivert.

69. Korte verlaat het veld. Fernandes is zijn vervanger.

59. En de pegel van Angeliño gaat maar rakelings over! NAC is brutaal nu.

58. El Allouchi schiet rakelings naast. Dat scheelt niet veel!

56. Geel voor De Ligt.

46. Rai Vloet is erin gekomen bij NAC, dit ten koste van Mets.

45. Rust in Amsterdam, waar Ajax een achterstand omboog naar een 2-1 voorsprong. En terecht.

42. Ambrose pakt geel.

38. En daar is de voorsprong voor Ajax. David Neres drukt de krachtsverhoudingen uit in de score nadat NAC de bal knullig had verspeeld. Mooie goal. 2-1.





35. Het is eenrichtingsverkeer in Amsterdam. Birighitti houdt zijn doel voorlopig overeind.

29. (Domme) gele kaart voor Meijers na duwen bij een corner.

25. Het kon niet uitblijven: Ajax trekt de stand gelijk. Donny van de Beek met de treffer. Hij kopt van dichtbij raak.





23. Huntelaar mist opnieuw een ENORME kans. Birighitti met een fantastische redding. NAC mazzelt, maar wat boeit het. Nog steeds 0-1.





22. Gele kaart voor Verschueren na een iets te wilde tackle.

6. Wat een start voor NAC!! Thierry Ambrose poeiert de bal met een noodgang langs Onana en de Bredanaars gaan aan de leiding!

5. Sterke start van Ajax, dat twee dotten van kansen krijgt via Huntelaar.

Opstelling