Brand in elektriciteitshuisje in Geertruidenberg onder controle, gebied vrijgegeven

GEERTRUIDENBERG - Vlakbij de Amercentrale in Geertruidenberg is zondagavond brand uitgebroken in een elektriciteitshuisje. Een transformatorhuisje aan de Amerweg stond in brand, maar de brandweer kon lange tijd niet blussen vanwege de spanning.

Het gebied rondom de Amerweg werd uit voorzorgsmaatregelen afgesloten. Er waren wel twee bluswagens aanwezig, maar die mochten uiteraard geen water gebruiken. De brandweer bleef lange tijd op een afstand van zo'n honderd meter staan, meldde een fotograaf.

Er kwam een poederblusser vanuit Breda, maar de brandweer moest eerst wachten op groen licht vanuit het bedrijf TenneT. Toen die eenmaal de stroom had afgesloten, kon er geblust worden en werd rond halfnegen het sein brand meester gegeven.





Gevolgen

Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft de brand geen gevolgen gehad voor de stroomvoorziening in de buurt van Geertruidenberg.