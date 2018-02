Vorig jaar de tranen bij Mathieu van der Poel, dit jaar het realisme: 'Ik ben op waarde geklopt'

VALKENBURG - De verbijstering bij iedereen die Mathieu van der Poel een warm hart toedraagt was groot: het hele jaar had hij geregeerd als een vorst, maar uitgerekend op de belangrijkste dag van het jaar had de gedoodverfde favoriet een off-day. 'Ik was vandaag gewoon niet goed genoeg.'

Toch overheerste bij Van der Poel vooral het realisme. “Ik was vandaag gewoon niet de beste, maar ik ben in tegenstelling tot vorig jaar gewoon op waarde geklopt. Toch overheerst natuurlijk wel de teleurstelling. Ik had niet verwacht met zo een groot verschil te verliezen.”

'Matje' geknakt na demarrage Van Aert

Ook bij de overige leden van het Nederlandse kamp reageerde de verslagenheid. “Hoe dit mogelijk is? Dat is een hele goede vraag”, aldus de Brabantse bondscoach Gerben de Knegt. “ Iedereen heeft kunnen zien dat Mathieu niet op zijn best was. Hij zat vandaag in het wiel bij Vanthourenhout (de nummer 2 van het WK (red.). Normaal gesproken rijdt hij daar ver voor.”

Broer David van der Poel denkt dat Mathieu mentaal ook brak toen hij merkte dat Van Aert drie klasses beter was. “Ik denk dat Matje toen ook geknakt was. Hij was gekomen om te winnen. Of hij nou tweede of tiende wordt, interesseert hem niet zoveel.”

'Nog steeds trots op mijn seizoen'

Ondanks de nederlaag op het WK kijkt Van der Poel toch terug op zijn seizoen. “Al die zeges blijven toch staan. Sven Nys is ook een grootheid in het veldrijden, maar werd maar ook twee keer wereldkampioen. Dit blijft toch een aparte wedstrijd.”

“Vorig jaar had ik geen vrede met de tweede plaats. Toen werd ik verslagen op iets wat ik niet zelf in de hand had. Dit jaar heb ik er meer vrede mee.”

'Vorig jaar kon ik er niet van genieten'

Ook wereldkampioen Wout van Aert was blij dat hij Van der Poel op waarde geklopt had. “Vorig jaar heb ik er geen moment van genoten. Het ging nooit over mijn zege destijds. Nu kon iedereen duidelijk zien wie de sterkste was”, aldus de wereldkampioen die voor de derde achtereenvolgende keer de regenboogtrui mocht aantrekken.