Nine-darter en nederlaag voor Michael van Gerwen

WIGAN - Na 23 overwinningen op rij heeft Michael van Gerwen dan eindelijk weer eens een nederlaag geleden. Michael Smith bezorgde de kampioen uit Vlijmen zondag bij UK Qualifier Three zijn eerste zeperd van het seizoen: 6-1.

Smith, die het toernooi uiteindelijk ook zou winnen, is daarmee de eerste speler die Van Gerwen in 2018 heeft verslagen.

Van Gerwen, die zaterdag nog zegevierde in de Uk Qualifier Two, zal echter niet al te rouwig zijn. Eerder op zondag gooide hij in zijn partij tegen Jermaine Wattimena een nine-darter.