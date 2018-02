Politie doet urenlang onderzoek na vondst dode man in woning

HANK - De politie vond zondagmiddag een dode man in een woning in Hank. Hoewel er bij de vondst volgens de politie niet direct aanwijzingen te vinden waren die duiden op een misdrijf, is er uren later nog wel een onderzoek gaande. Inmiddels spreekt de politie over 'een plaats delict'.

Het lichaam van de man is inmiddels uit het huis aan de Korte Dijk in Hank verwijderd. Ook heeft de politie buurtonderzoek gedaan. Mogelijk wordt het onderzoek maandag voortgezet.





De politie startte het onderzoek rond 2.00 uur in de middag nadat een arts niet meteen wilde uitgaan van een natuurlijke dood.