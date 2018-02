'De gezelligste show van het Zuiden', missverkiezing voor honden in Beursgebouw

EINDHOVEN - Zo'n 2200 honden komen in drie dagen binnen in het Beursgebouw. De baasjes hopen dat hun hond uiteindelijk de beste van allemaal is. Of beter gezegd, de mooiste. Want volgens Maurice Peperkamp, voorzitter van de Dogshow Eindhoven, is het eigenlijk een missverkiezing voor honden.

Het beursgebouw is vol met honden en hondenliefhebbers. Peperkamp is trots op het evenement. “Allereerst zijn we blij met deze plek. Het is een uitstekende locatie. En we hebben hier twee verdiepingen, hier kun je vanaf het bordes over de hele show heen kijken. De enige locatie in Nederland die dat heeft voor de hondenshow. Maar ook de sfeer is uniek, we noemen ons de gezelligste show van het Zuiden.”



Verdeeld over drie dagen komen er allerlei soorten honden in de veertien ringen die er zijn gemaakt. Van herdershonden tot terriërs en van windhonden tot zweethonden. Samen met de baasjes doen alle honden hun best om de beste te worden.





Olaf Verhorevoort won in 2017 met zijn hond, dit jaar eindigde hij op plaats drie van de ruim tweeduizend honden. Een dag voor de grote finale was hij nog hoopvol. “Maar eenzelfde resultaat is haast onmogelijk.”De fokker uit Helmond is trots op de prestatie in Eindhoven, één van de vele shows waar hij met zijn terriër komt. “Het is een erg uit de hand gelopen hobby. Je kunt het gek of doorgeslagen noemen, maar het is gepassioneerd. Het is mooi om een zo goed mogelijke hond te fokken die er ook nog mooi uitziet.Zijn hond heeft wel een bijzonder verhaal. “Ik heb haar zelf gefokt. Ze is 2,5 jaar. Ik heb destijds sperma uit Amerika geïmporteerd, van een hond die zeven jaar dood was. Dat is bij haar moeder ingebracht, na 28 dagen bleek de hond zwanger. Daar kwamen zes gezonde puppy’s uit. Ze is een fokproduct uit een techniek die steeds meer gebruikt gaat worden.”Verhorevoort praat vol passie over zijn hond en de terriërs in het algemeen. Hij vindt het jammer dat er zo vaak negatief over van origine vechthonden gepraat wordt. “In mijn optiek zijn het ideale gezinshonden. Alleen ze zijn niet voor iedereen geschikt.""Mensen moeten ze aanschaffen bij een verantwoorde fokker, niet bij een broodfokker of vanuit een vrachtwagen uit het buitenland. En ook een cursus zou verplicht moeten zijn, je moet niet zomaar iets doen. Bezint eer ge begint.”