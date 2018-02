Auto vliegt door de lucht en belandt op zijn kant in paardenweiland

STERKSEL - Een auto is zondagavond op zijn kant in een paardenbak aan de Sterkselseweg in Sterksel terecht gekomen. De bestuurder is er vandoor gegaan, maar werd later door het ambulancepersoneel in het huis van zijn ouders opgehaald.

De auto raakte van de weg en vloog via een slootje en heuveltje de paardenwei in. Het hek van de wei raakte niet beschadigd. De eigenaar van het weiland zag na het ongeluk een man weglopen.

Later bleek dat de man naar het huis van zijn ouders is gelopen. Daar werd hij door ambulancepersoneel opgehaald. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd.