Brand in huis in Vlijmen, buurman redt buurvrouw

VLIJMEN - In een huis aan de Bilderdijkstraat in Vlijmen heeft zondagnacht brand gewoed. Het vuur werd rond kwart over een ontdekt door de buurman.

De buurman Jan de Rooij, een oud-brandweerman, was wakker geworden omdat in zijn huis de rookmelder afging. Hij had gelijk in de gaten dat er brand was. Terwijl zijn vrouw de brandweer belde, ging hij naar de buurvrouw. In haar huis hing veel rook op de eerste verdieping.

Schade groot

De buurman wist zijn buurvrouw veilig uit haar huis te krijgen. De gewaarschuwde brandweer had de brand op de slaapkamer binnen een halfuur onder controle. De schade aan het huis is groot.

Buurman Jan de Rooij voelt zich geen held. "Ik deed gewoon mijn plicht", vertelt hij. "Mijn buurvrouw zat in de huiskamer en had niet in de gaten dat een kamer op de eerste verdieping in brand stond. Ze schrok eigenlijk van mij omdat ik op het raam stond te bonken." De Rooij bracht de buurvrouw naar zijn eigen huis. Daarna ging hij terug naar het huis van de buurvrouw om door onder meer de deuren te sluiten te voorkomen dat brand verder zou uitbreiden. De brandweer had vuur snel onder controle. De Rooij: "Mijn buurvrouw wordt opgevangen door kennissen."

De huizen van de buren liepen door de brand rook- en waterschade op. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan.