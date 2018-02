Gewonden bij frontale aanrijding in Mariahout

MARIAHOUT - Op de Ginderdoor in Mariahout zijn maandagochtend rond zeven uur twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Vanwege het ongeluk werd de weg afgesloten.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Ooggetuigen vermoeden dat de gladheid een rol speelde.

Ambulance

In een auto zaten een man en vrouw. De vrouw werd door ambulancepersoneel verzorgd. De man met wie ze in de auto zat, bleef ongedeerd. De bestuurder van de andere auto is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.