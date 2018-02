'We mogen wel een keer positief zijn over Brenet', Willy en René van de Kerkhof blij met z'n spel

EINDHOVEN - De clubiconen Willy en René van de Kerkhof zijn tevreden over PSV. De wedstrijd tegen subtopper PEC Zwolle werd dit weekend met ruime cijfers gewonnen, mede dankzij een rode kaart voor PEC-doelman Mickey van der Hart.

"Na die botsing tussen Van der Hart en Hirving Lozano, die rode kaart en het doelpunt dat een paar minuten viel, was het over voor Zwolle", zag René. "PSV speelde in de tweede helft stukken beter dan in de eerste."

Volgens Willy had PSV het duel echter ook wel gewonnen zonder die rode kaart voor de Zwolse doelman . "Ik denk dat we met elf man die kansen ook wel gecreëerd hadden. Het was een domme overtreding van die keeper. Je weet dat je weggestuurd wordt als je dit soort overtredingen maakt buiten het strafschopgebied. Ik denk dat hij Lozano beter had kunnen laten lopen en kijken wat er gebeurt. Dat was beter dan deze optie."

Brenet de animator

Speciale complimenten heeft René voor back Joshua Brenet. "Hij maakte een wonderschoon doelpunt en hij was de animator van het elftal, samen met Luuk de Jong. We mogen wel een keer positief zijn over Brenet."

PSV behoudt door de zege zeven punten voorsprong op naaste belager Ajax. Dat klopte NAC Breda - na een 1-0 achterstand - met 3-1.

Toch geen verrassing

"NAC begon goed", vindt René. "Ik dacht dat er een verrassing in de lucht hing. Maar uiteindelijk gaf de kwaliteit van Ajax de doorslag. Het was niet goed, maar ze wonnen uiteindelijk wel met 3-1. NAC viel sterk terug, maar we blijven hoop houden voor NAC."

NAC staat zestiende in de eredivisie, een punt onder Willem II. Dat verloor zondag de belangrijke 'degradatiekraker' tegen Sparta Rotterdam met 1-0. Sparta blijft hekkensluiter, maar de achterstand op NAC is nu verkleind tot twee punten en de achterstand van Sparta op Willem II bedraagt drie punten.