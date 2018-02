Man (47) opgepakt voor betrokkenheid bij liquidatiepoging weduwe Hans van Geenen

OSS - De politie heeft maandagochtend een nieuwe verdachte opgepakt voor een liquidatiepoging op de vriendin van de vermoorde Hans van Geenen. Het gaat om een 47-jarige man uit Herpen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij op de Osse rijschoolhoudster Bianca.

De politie geeft nadrukkelijk aan dat hij niet zou hebben geschoten. Wat zijn rol wel zou zijn geweest, kan de politie in verband met het onderzoek niet zeggen.

Het Brabants Dagblad meldt dat de 47-jarige verdachte Martien R. is. Hij werd eerder, samen met zijn neef Toon, door de rechtbank veroordeeld voor de moord op Van Geenen, maar beide werden in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Bianca en Martien zouden ook een relatie hebben gehad samen. De politie wil niet bevestigen dat hij de aangehouden verdachte is. Ook Bianca wil niks zeggen over de zaak.

De rijschoolhoudster werd op 1 april 2015 beschoten in haar eigen huis aan de Narcishof in Oss. Ze raakte lichtgewond. De politie pakte diezelfde avond nog een verdachte op, maar hij werd een dag later alweer vrijgelaten omdat hij niets met de zaak te maken had.

Andere verdachte

De vermoedelijke schutter werd vorig jaar maart aangehouden. Het gaat om een destijds 45-jarige man, die vastzat in een tbs-instelling in Venray. Hij zat daar voor een gewapende overval.d

Bianca was de vriendin van Hans van Geenen, die in 2008 werd gedood bij een wildwestschietpartij op de A73 tussen Venlo en Nijmegen. Dit was vermoedelijk het gevolg van een conflict in het drugsmilieu. Zelf was ze ook actief in de hennepteelt.

De Osse was in 2016 opnieuw het doelwit van een liquidatiepoging. De dader maakte alleen een vergissing en schoot niet haar, maar Mandy van der Sluys door het hoofd. Dit gebeurde op de parkeerplaats van een zalencentrum in Berghem.

Voor die tweede moordpoging is nog niemand aangehouden. De politie laat weten dat het onderzoek naar beide zaken onverminderd doorgaat.