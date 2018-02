Ravage op A2 opgeruimd, weg tussen Maarheeze en Valkenswaard weer vrij

MAARHEEZE - De snelweg A2 bij Maarheeze is maandagmorgen in de richting van Eindhoven ruim anderhalf uur afgesloten geweest. Oorzaak was een ongeluk, waarbij volgens de politie drie auto’s en een lege vrachtwagen betrokken waren. Voor zover bekend heeft één inzittende er rugklachten aan overgehouden.

Door de aangerichte ravage, zou de rijbaan op de A2 tussen Maarheeze en Valkenswaard de nodige uren afgesloten blijven.

File van tien kilometer

Tegen kwart voor twaalf meldde de VerkeersInformatieDienst (VID) echter dat de rijbanen weer vrijgegeven waren en dat omrijden niet langer meer nodig was. Op het 'hoogtepunt' van de drukte stond er een file van tien kilometer. Het verkeer werd over de vluchtstrook langs het ongeluk geleid. Omrijden kon via Venlo over de snelwegen A73 en A67.

Het ongeluk gebeurde rond tien uur.