Man in ondergoed gaat midden in de nacht achter fietsendief aan in Breda

BREDA - Het moet een bijzonder tafereel zijn geweest in de wijk Zandberg in Breda. Zondagnacht rond een uur of één rende een oplettende bewoner een fietsendief achterna. Het ging allemaal zo snel dat de bewoner de achtervolging inzette in zijn ondergoed. Met hulp van politiehond Duuk werd de dief uiteindelijk ingerekend.

De man werd wakker omdat iemand met een slijptol aan het werk was op straat. De bewoner zag buiten in een steeg bij de Zonnebloemstraat een vreemde man staan bij een fiets.

Hondengeleider in de buurt

Toen de fietsendief, een 37-jarige Bredanaar, doorhad dat hij was betrapt, sloeg hij op de vlucht. De buurtbewoner aarzelde geen moment en zette de achtervolging in. Ondertussen belde hij de politie.

Een hondengeleider van de politie was toevallig in de buurt en schoot te hulp. Hij zag de man in ondergoed rennen. Ongeveer honderd meter daarvoor liep de dief. Op de Sportstraat liet de politieman zijn hond Duuk los. De dief realiseerde zich dat verder vluchten geen zin had en stopte met rennen.

Rugzak en drugs

Onderweg was de fietsendief een rugzak verloren. Daarin zat de slijptol en nog wat ander gereedschap. Ook had hij nog twaalf xtc-pillen bij zich. De verdachte is een bekende van de politie, hij is opgepakt en naar het politiebureau gebracht.