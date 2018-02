In opspraak geraakt gemeenteraadslid uit Dongen stelt zich verkiesbaar: 'Ik heb een knop omgezet'

DONGEN - Rob Huijben was enorm aangeslagen toen het Openbaar Ministerie begin dit jaar bekend maakte dat hij vervolgd wordt voor het doen van valse aangiftes. Hij verloor er vrienden mee, hij verloor zijn plek als raadslid bij het CDA, maar zijn wilskracht is hij nog lang niet kwijt. Want met een nieuwe partij, PRO Dongen, doet Huijben dit jaar mee met de gemeenteraadsverkiezingen als jongste lijsttrekker ooit in de gemeente.

Elke dag blijft het aan hem knagen: het persbericht van het Openbaar Ministerie (OM) dat begin dit jaar naar buiten kwam. Daarin stond dat Huijben vervolgd gaat worden voor het doen van valse aangiftes die gaan over meerdere bedreigingen richting Huijben. Hij zou onder meer twee dreigbrieven hebben ontvangen in 2016. De politie verdenkt hem er nog steeds van dat de meldingen vals waren. Huijben ontkent dat stellig.

'Sta er mee op, ga er mee naar bed'

"En daar sta ik nog elke dag mee op en ga ik nog elke dag mee naar bed. Vooral omdat het maar niet wordt afgerond." Huijben doelt op het feit dat het OM nog niets heeft laten weten over een eventuele dagvaarding. Daardoor mogen Huijben en zijn advocaat het strafdossier niet inzien, waardoor een verdediging ook nog onmogelijk is.

LEES OOK: CDA-raadslid Dongen vervolgd voor valse aangiften, verdachte voelt zich slachtoffer

Toch heeft de 24-jarige Dongenaar de knop om kunnen zetten, zo zegt hij zelf. Hij heeft er de afgelopen maand alles aan gedaan om zich verkiesbaar te kunnen stellen met zijn nieuwe partij PRO Dongen. Vanochtend resulteerde dat in een officiële overhandiging van alle documenten aan de burgemeester.

'Nooit meer iets gehoord van het CDA'

Of hij een succeswens van zijn oude partij het CDA heeft ontvangen? "Nee, sinds het persbericht van het OM heb ik van geen enkele collega meer iets gehoord. Dat vind ik spijtig en had ik natuurlijk liever anders gezien. Maar wat anderen nu denken of doen, maakt me vrij weinig meer uit."

Huijben hoopt erop dat hij zijn zetel in de raad kan behouden. Maar hij hoopt ook dat de strafzaak tegen hem zo snel mogelijk wordt afgerond. "Het liefste zit ik morgen nog in de rechtbank, want dan word ik vrijgesproken. Dat weet ik honderd procent zeker. Er is simpelweg geen andere optie."

'Nu wil ik winnen'

"Ik wil gewoon weer aan mijn naam gaan werken. Want ik denk niet dat veel mensen doorhebben wat dit gedoe allemaal voor mij heeft betekend. Ik ben vrienden kwijt, mijn plek bij het CDA kwijt, mijn stage-adres heeft me geweigerd waardoor ik nu een half jaar thuis zit. Ik wil nu gewoonweg weer gaan winnen."