Blessure voor Maxi Romero, voorlopig geen PSV-debuut voor Argentijnse aanvaller

EINDHOVEN - PSV-fans moeten voorlopig nog even wachten op het debuut van Maximiliano Romero. De Argentijnse aanvaller heeft een bovenbeenblessure opgelopen tijdens een training. De komende weken volgt hij een aangepast trainingsprogramma.

"Coach Phillip Cocu liet vrijdag al doorschemeren dat het debuut van Romero nog even op zich laat wachten", zegt onze PSV-watcher Twan Spierts. "Hij wilde er toen geen termijn aan koppelen, maar het lijkt dus nog wel een flinke tijd te gaan duren."

"Dat is aan de ene kant een flinke tegenvaller voor PSV, dat deze winter Jürgen Locadia liet vertrekken. Aan de andere kant zitten er genoeg jonge talentvolle aanvallers te popelen op de bank. Sam Lammers en Donyell Malen kunnen allebei in de punt spelen en ook Albert Gudmundsson en Mauro Júnior kunnen eventuele schorsingen en blessures in de aanval opvangen."

De negentienjarige aanvaller kwam in de winterstop over van Velez Sarsfield. In Eindhoven heeft de voorhoedespeler een contract getekend tot de zomer van 2023.