Onderzoek na vondst dode man in Hank nog steeds bezig

HANK - Het onderzoek na de vondst van een dode man in Hank is nog steeds bezig. Bij het huis aan de Korte Dijk staat nog steeds een politieauto. Ook de recherche doet nog onderzoek in het huis.

De politie komt later vandaag mogelijk met meer informatie. Zondag vond de politie in het huis een dode man. De politie liet al snel weten dat er geen aanwijzingen waren dat om een misdrijf zou gaan. 

LEES OOK: Politie doet urenlang onderzoek na vondst dode man in woning

Later op de dag werd er echter toch nog een onderzoek gestart omdat een arts niet meteen wilde uitgaan van een natuurlijke dood. Het lichaam van de man is inmiddels uit het huis gehaald. Ook deed de politie een buurtonderzoek.