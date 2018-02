Omwonenden niet blij met nieuw spoor Rosmalen: 'De kopjes trillen hier van tafel'

ROSMALEN - Al jaren liggen de bewoners van de Weidestraat in Rosmalen in de clinch met het ministerie, ProRail en Rijkswaterstaat. Reden is het nieuwe verhoogde treinspoor op luttele meters van de huizen. Volgens de bewoners zijn de trillingen flink toegenomen. Vanavond gaan ze inspreken bij de gemeenteraad van Den Bosch.

Het is een laatste hoop, zo lijkt het. Want bij de Rijksoverheid vangen de omwonenden nul op het rekest, zo zeggen ze. Bij metingen is niet objectief vast komen te staan dat de trillingen echt zijn toegenomen. Het ministerie is nog wel bereid om te kijken voor maatregelen bij drie van de twaalf huizen. Ook wordt bekeken of omwonenden recht hebben op compensatie.

Vooral goederentreinen

Op maandagochtend vliegt er om het kwartier een trein voorbij, de intercity Nijmegen-Den Bosch. En ook de boemeltrein. Maar dan is er van trillingen niets te merken. Sterker nog, het lijkt juist heel erg soepel en geruisloos te gaan.



Maar volgens de bewoners zijn niet alle treinen even erg. "Dit zijn echt slappe treinen," zegt een buurtbewoonster die zes meter van het spoor afwoont, wijzend op een voorbijgaande passagierstrein. "Je moet hier eens in de avond komen, bij de goederentreinen," zegt buurtbewoner Theo van der Plas. "Dan trillen hier de kopjes van tafel."

Jarenlange strijd

De bewoners van de ongeveer twaalf huizen aan de Weidestraat zijn al in een jarenlange strijd verwikkeld over de trillingen. Ze zijn het nodige treingeweld al gewend, want ook voor het nieuwe spoor lag er al een rails. De reden dat het spoor nu verhoogd is, is om ruimte te maken voor het nieuwe Maximakanaal.



Volgens Theo van der Plas leidt de verhoging tot extra trillingen. "Voorheen gingen die trillingen verticaal de grond in, maar nu zijn het horizontale trillingen en voelen we het veel beter." Hij hoopt dat de Bossche gemeenteraad maandagavond de Rosmalense treingrieven serieus neemt. "De raad kan de landelijke politici ertoe bewegen om toch nog eens naar onze klachten te kijken."