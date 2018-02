Dick Advocaat neemt het op voor Willem II-trainer Erwin van de Looi: 'Vreemde situatie'

TILBURG - Willem II staat in de halve finale van de KNVB-beker, toch is er de nodige kritiek op trainer Erwin van de Looi. ‘Erwin rot op’ werd er al eens gescandeerd en tijdens de nederlaag tegen Sparta werd er ook het nodige geroepen. De oefenmeester hoort het aan en snapt dat het zo werkt.

“Het is een uiting van teleurstelling, dat gaat vaak richting de trainer”, zei Van de Looi over de spreekkoren van de fans. “Daar kan ik niks mee. Ik ben ook teleurgesteld en geïrriteerd. Ik denk niet dat we er beter van gaan spelen. Het team help je er ook niet mee en ik word er ook niet blij van.”

Heel erg druk maakt Van de Looi zich ook niet. “Ik weet wel hoe het werkt in de voetballerij, ik laat het rustig over me heen komen.”

‘Nog veel leren’

Sparta-trainer Dick Advocaat nam het tijdens de persconferentie op voor de trainer van Willem II. “Het is natuurlijk wel raar, die voetballerij. Je staat in de halve finale van de beker en in de competitie sta je nog redelijk, maar er komt wel kritiek. Dat is een vreemde situatie.”

Volgens Van de Looi speelt het ook mee dat hij eerder al heeft aangekondigd na dit seizoen definitief te vertrekken bij de Tricolores. “Dat mag ook niet meer. Je moet gewoon weglopen. Net zoals ik dat doe, Erwin.”

Een klein lachje verscheen op het gezicht van Van de Looi, die kort reageerde op de woorden van Advocaat. “Ik moet nog veel leren.”

