Betty op de bres voor ouderwetse carnavalsnummers: 'Weg met die platte teksten'

EINDHOVEN - Kroegbazin Betty van den Oetelaar heeft ontzettend veel zin in carnaval en het Fijnfisjenie Café, maar er moet haar toch iets van het hart. Ze hoopt dat er weer wat meer ouderwetse carnavalsnummers komen in plaats van 'al die ordinaire liedjes met platte teksten erin’. En daarom overweegt ze zichzelf er eens aan te wagen.

“Ik ben van de ouderwetse lol. Voor jong en oud, dat kinderen het ook kunnen zingen”, vertelt Betty, in het dagelijks leven Christel de Laat uit Schijndel. “Ik ben van de hits als ‘Er staat een paard in de gang’ en ‘Bloemetjesgordijn’.”

Eigen hit

Keihard actievoeren voor de ouderwetse krakers is ze niet van plan. Maar ze wil wel zelf het goede voorbeeld geven. “Het kriebelt om volgend jaar met zo’n ouderwets carnavalsnummer te komen. Waarschijnlijk is het heel moeilijk om te maken, maar ik wil het toch proberen.”

Er mag van haar best een beetje ‘gehint en geteased’ in worden, maar hele expliciete of dubbelzinnige teksten zul je in haar nummer niet in horen. "Ik ga geen voorbeelden geven. De meesten weten echt wel wat voor platte teksten ik bedoel."

Het zal waarschijnlijk ook echt ‘haar nummer' worden. Ze zit niet aan een samenwerking met een (carnavals)artiest te denken. “In mijn brein is het een Betty van den Oetelaar-hit, ja.”