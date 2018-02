Moordenaar Heidy Goedhart krijgt in hoger beroep zwaardere straf: 20 jaar cel

DEN BOSCH - Gruwelijk. Lafhartig. Het gerechtshof in Den Bosch was maandag overduidelijk. Wim S. heeft Heidy Goedhart uit Kaatsheuvel om het leven gebracht en verdwijnt daarom voor twintig jaar achter de tralies. Bij de rechtbank in Breda kreeg de toenmalige vriend van het slachtoffer achttien jaar, twee jaar minder dus.

Het hof besloot verder dat de dader ruim 264.000 euro schadevergoeding moet betalen aan de kinderen die zijn geboren uit de relatie tussen hem en Heidy Goedhart. De vrouw werd in december 2010 gedood. De 42-jarige man die nu veroordeeld is, werd in maart 2011 als verdachte aangehouden.



Omstreden undercoveractie

Enkele maanden later werd hij weer op vrije voeten gesteld. Bij een omstreden undercoveractie van de politie in 2014 bekende Wim S. dat hij de vrouw had vermoord.



De advocaat-generaal bij het hof eiste eerder dit jaar achttien jaar cel. Vooral de kille en laffe wijze waarop de moord is gepleegd en de berekenende proceshouding van de verdachte hebben geleid tot de hogere straf, zo laat het hof weten.



Dood gevonden in achtertuin

Heidy Goedhart werd in de nacht van 18 op 19 december 2010 dood gevonden in haar achtertuin. Wim S. had haar, bij thuiskomst na een feestje, opgewacht. Daarna heeft hij haar met een baksteen tegen het hoofd geslagen en vervolgens kneep hij haar keel dicht, zo stelde het hof. Na de moord heeft S. zelf het huis overhoop gehaald om de indruk te wekken dat er was ingebroken.

Om geen argwaan te wekken bij de politie, pakte hij het lichaam van Heidy vast voor de ogen van de agenten. Hij knuffelde haar lichaam en huilde om haar dood. Bij het doorzoeken van het huis werden echter geen inbraaksporen gevonden; ook was er niets gestolen.



‘Gebrek aan bewijs’

S. werd dus enkele maanden na de moord opgepakt. Vanwege een gebrek aan bewijs werd hij drie maanden later weer vrijgelaten. Justitie zette vervolgens een grootscheepse undercoveroperatie op touw, die in september 2014 in Marbella tot een bekentenis leidde aan een geheim agent. Op de vraag waarom hij tot zijn daad was gekomen, zei S. dat hij verder wilde met een nieuwe vriendin. Ook kon hij de problemen die een eventuele relatiebreuk met zich mee zou brengen, niet aan. Later trok hij zijn biecht in.

'Ik ben onschuldig'

De rechtbank vond dat er voldoende bewijs was tegen S., mede door zijn eerdere bekentenis, en veroordeelde hem tot achttien jaar celstraf. Tijdens de behandeling voor het hof bleef S. erbij dat hij haar niet gedood heeft. "Ik ben onschuldig, ik heb het echt niet gedaan", zei hij.



De verdediging stelt dat de moord niet kan bewezen en dat er onvoldoende oog is voor alternatieve scenario's, zoals een inbraak.



Kinderen bij pleeggezinnen

De twee kinderen die Heidy Goedhart en Wim S. samen hadden, zijn ondergebracht bij verschillende pleeggezinnen. S. is een nieuw gezin begonnen met de vrouw met wie hij tijdens zijn relatie met Goedhart vreemdging.