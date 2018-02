Man uit Dordrecht knijpt vrouw in haar borst en deelt enkele rake klappen uit

BREDA - Een 32-jarige man uit Dordrecht is zaterdagnacht aangehouden nadat hij een vrouw uit Breda in een van haar borsten had geknepen. Vervolgens zou hij de 22-jarige vrouw ook een aantal keren vol in het gezicht hebben geslagen. Dat gebeurde rond halfeen tijdens een hardcore feest in een café in de Reigerstraat in Breda.

De vrouw was met enkele vrienden op het feest aanwezig toen de verdachte op haar af kwam lopen. Hij duwde een klein opblaaspopje in haar gezicht en betaste tegelijkertijd haar borst.

Vuistslagen

De vrouw duwde zijn hand weg, waarna de man wegliep. Toen zij hem op zijn schouder tikte, kreeg ze meerdere vuistslagen in haar gezicht. De vrouw hield daar een pijnlijke kaak en een verdikking onder haar oog aan over.

De man zit nog vast. De politie roept getuigen van het voorval op zich te melden. Ook eventuele andere slachtoffers kunnen zich nog melden. De man droeg zaterdagavond een zwart mouwloos hemd en een spijkerbroek.