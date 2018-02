Gestolen babyvoeding ter waarde van 70.000 euro gevonden in Sprang-Capelle, man en vrouw opgepakt

WAALWIJK - De politie heeft in Sprang-Capelle ruim vijfduizend pakken babyvoeding gevonden. De pakken zijn waarschijnlijk gestolen en hebben een winkelwaarde van ongeveer 70.000 euro.

In eerste instantie kreeg de politie een melding van een vuurwapen in de woning aan de Villa Gagel. Het wapen werd niet gevonden maar in het tuinhuisje stonden wel 900 dozen met babyvoeding, laat een woordvoerder van de politie weten.



In iedere doos zitten circa 6 pakken. Bij elkaar gaat het dus om zo'n 5400 pakken babyvoeding.



Winkelwaarde van zo'n 70.200 euro

In de winkel betaal je gemiddeld zo'n tien tot vijftien euro per pak. Volgens de woordvoerder betaal je ongeveer 13 euro per pak en daarmee zou deze vondst neerkomen op een winkelwaarde van zo'n 70.200 euro.



Volgens de woordvoerder van de politie gaat het daarmee om een grote vangst.





Babyvoeding, twee auto's en twee verdachten naar het politiebureau

De grote hoeveelheid babyvoeding wordt in beslag genomen door de politie. Verder zijn er twee auto's mee genomen. Een man en een vrouw zijn aangehouden.



Het duo wordt in eerste instantie verdacht van heling, het doorverkopen van gestolen goederen. Verder onderzoek moet uitwijzen of ze ook worden verdacht van het stelen van de babyvoeding.



Politie doet onderzoek

De politie doet maandag nog de hele dag onderzoek bij het huis aan de Villa Gagel in Sprang-Capelle. Het afvoeren van de 900 dozen babyvoeding neemt volgens de woordvoerder veel tijd in beslag.