Waarnemend burgemeester Marcel Fränzel wil 'veiligheid en bestuurlijke rust' in Oosterhout

OOSTERHOUT - Marcel Fränzel is begonnen aan zijn baan als waarnemend burgemeester van de gemeente Oosterhout. Maandagmiddag maakte hij via een persconferentie bekend wat zijn plannen zijn met de gemeente. "Oosterhout zit in een onstuimige fase. Veiligheid en bestuurlijke rust hebben nu prioriteit", zei de bestuurder.

"Het is vandaag mijn eerste echte werkdag en ik ga vooral luisteren. Minder praten, misschien wel wat mensen bevragen naar wat er leeft en speelt maar vooral luisteren." Dat gaat Fränzel voornamelijk op een informele manier doen. "Gezellig een broodje eten in de bedrijfskantine of door mee te lopen in een werksituatie."

'Het moet weer leuk worden'

Voor de persconferentie sprak de nieuwe burgervader het personeel van de gemeente Oosterhout toe. "Ik heb in mijn betoog aangegeven dat mijn prioriteit ligt bij veiligheid, goed werkgeverschap en vertrouwen. Het moet weer leuk worden op de werkvloer."

De waarnemend burgemeester noemde ook nog even de dames die slachtoffer zijn geworden van het dronkenschap van de oud-burgemeester. "Ik vind het ontzettend moedig dat de medewerkers dit hebben gemeld. Het zal niet prettig zijn geweest om dit te moeten melden", complimenteert Fränzel zijn ambtenaren.

LEES OOK: Vijf vrouwen klaagden over handtastelijke burgemeester van Oosterhout

Vervolgonderzoek naar seksuele misdragingen geen hoofdtaak

Of er een vervolgonderzoek komt naar de misdragingen van Stefan Huisman wil de kersverse waarnemer niet bevestigen. "Mijn hoofdtaak is niet het thema waardoor mijn collega is vertrokken. Het is aan de medewerkers zelf of ze behoefte hebben aan een gesprek hierover met mij."

Zijn voorganger heeft hij nog niet gesproken over het onderwerp. "Ik zal hem nog moeten spreken voor de overdracht van een aantal dossiers. Als hij wil dan mag hij zijn kant van het verhaal vertellen", besluit burgemeester Fränzel het onderwerp.

Overnachten in klooster

Marcel Fränzel woont in Utrecht en was vorig jaar waarnemend burgemeester in Meierijstad. In dat jaar heeft hij zeventien lokale bed and breakfasts uitgetest. In Oosterhout is hij van plan om het plaatselijke klooster aan te doen mochten de gemeenteraadsvergaderingen tot diep in de nacht duren.

Vorige week donderdag werd de waarnemend burgemeester beëdigd op het provinciehuis.