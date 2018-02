Werkstraffen voor geweldsexplosie op kermis Gilze-Rijen: 'Jongeren hebben hun leven gebeterd'

GILZE-RIJEN - Vier jongeren die betrokken waren bij een geweldsexplosie op de kermis in Gilze-Rijen in oktober 2016 zijn veroordeeld tot werkstraffen van honderd en tweehonderd uur. Ze kregen bovendien voorwaardelijke gevangenisstraffen. De jongens maakten de kermis onveilig door vermomd met bivakmutsen en met stokken rivaliserende jongeren aan te vallen. Het ging om een vete tussen jongeren uit Gilze en uit Rijen.

"Het gaat in bijna alle gevallen om jongeren die minderjarig waren en minderjarigen krijgen minder snel een celstraf opgelegd dan meerderjarigen, zegt persrechter Susanne Tempel.

Vier keer op een avond

De zaak had wel veel impact. Er waren vier geweldsincidenten op één avond. Burgemeester Boelhouwer greep diezelfde avond nog in met een locatieverbod voor een aantal jongeren.



Een van de slachtoffers is door vijf jongens belaagd. Hij werd op zijn fiets geslagen en moest de inhoud van zijn portemonnee afgeven. Hij heeft af en toe nog last van angstaanvallen.

Leven verbeterd

Volgens de rechtbank hebben de veroordeelden hun leven inmiddels gebeterd: "Het is meer dan anderhalf jaar geleden. Gelukkig zijn de jongeren nu heel erg goed bezig met hun leven en hebben ze school en of werk nu goed op de rit", aldus de persrechter. Ook hadden de meesten een blanco strafblad. De rechtbank heeft een paar jongeren, bij gebrek aan bewijs, vrijgesproken.