'Het zit in ons bloed', drie generaties prins(es) carnaval in Teteringen

TETERINGEN - Het gezin Van Moergestel uit Teteringen bestaat uit echte carnavalsliefhebbers. Ook dit jaar lopen zij weer met veel plezier voorop in de polonaise. Carnaval is hen namelijk met de paplepel ingegoten. Vader Paul was jarenlang prins, zoon Ivo is de huidige prins en kleindochter Lotte is dit jaar jeugdprinses. Drie generaties carnaval dus. "Wij springen, huppelen en dansen vier dagen lang."

Ze hebben er weer zin in bij de famiie Van Moergestel. Laat het feest der feesten maar komen. Volgens vader Paul van Moergestel zit carnaval in hun bloed.



"Ik heb het eens af laten tappen, naar Friesland gestuurd en daar dansen ze nu ook", zo grapt de nestor van het gezin Van Moergestel. "Het zit in ons bloed, want wij springen, huppelen en dansen vier of vijf dagen lang."



'Kippenvel!'

Paul van Moergestel was in de jaren negentig geruime tijd prins van Totdenringen, zoals Teteringen tijdens de carnavalsdagen heet. Tot zijn verrassing werden dit jaar zijn zoon Ivo en kleindochter Lotte als respectievelijk prins en jeugdprinses gekozen.



"Dat is onvoorstelbaar", zo zegt hij. "Ik ben trots en heb er eigenlijk een nacht niet van kunnen slapen toen ze gekozen werden. We wisten nergens van. Kippenvel!"



Carnaval hoort bij opvoeding

Zoon Ivo van Moergestel kan zich nog goed herinneren dat zijn vader prins was van Teteringen. Het heeft enorm geholpen om hem enthousiast gemaakt te maken voor het carnavalsfeest. "Het is vanuit vader- en moederlief doorgestroomd naar mij", zo vertelt Prins Ief dun Eerste van Totdenringen. "En uiteindelijk probeer ik dat ook weer aan

mijn dochter en dadelijk ook aan mijn jongste zoon door te geven. Je moet ze opvoeden met carnaval, dat hoort zo."



'Gewoon veel feesten'

De 12-jarige jeugdprinses Lotte, dochter dus van Ivo en kleindochter van Paul, wist dan ook van nature wat er verlangd werd. "Gewoon heel veel feesten met iedereen", zo zegt ze over haar functie. "En niet aan de kant gaan zitten, want anders word je geen prinses."



Ze zit trouwens niet echt te wachten op advies van oud-prins opa, ze vult het op eigen wijze in. Maar Paul van Moergestel heeft toch een tip. Al is die -gezien de leeftijd van Lotte- meer voor zoon Ivo bedoelt. "Niet teveel drinken", zo laat hij weten. "Je moet natuurlijk wel een pilsje pakken, maar niet zoveel dat je van het biljart afvalt."