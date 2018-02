Boet (6) zit bij juf Ank in de klas bij De Luizenmoeder

SOERENDONK - Zes jaar oud is hij pas, maar nu al gezien door 3,5 miljoen mensen. Boet Nagel uit Soerendonk figureert in de hitserie De Luizenmoeder. Een bescheiden rol, maar Boet's jaar kan nu al niet meer stuk.

Boet zit in groep 3 van basisschool St. Joan in Soerendonk. Al eerder speelde hij in een reclame en had hij een bijrol in een musical. De overstap naar een televisieserie was een logische stap.

Hij voelt zich acteur

Zijn moeder Rie-Jeanne Ras (38), die ook een figurantenrol in de serie heeft, is apetrots op haar zoon. "Het is echt bizar. Niet te geloven. Het is maar een figurantenrol, maar voor Boet voelt het echt alsof hij een van de acteurs uit de serie is", vertelt ze aan Omroep Brabant.

Zingen met z'n allen

Het ondertussen bekende liedje van juf Ank, 'Hallo Allemaal', wordt al goed meegezongen in de klas van Boet. Ook Juf Ine Langens zingt mee, al moet ze nog wel even oefenen. Volgens Boet lijkt juf Ine gelukkig helemaal niet op juf Ank. Ze kan streng zijn, maar alleen als het echt nodig is. "En ze heeft andere haren", zegt hij met een brede grijns.

Boet voelt zich ondertussen al een echte beroemdheid. "Soms zeggen de mensen op straat: ik ken jou van de tv."