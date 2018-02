Jelle (18) uit Oosterhout opgepakt voor massale DDoS-aanvallen op Belastingdienst en bank

OOSTERHOUT - De politie heeft vorige week de 18-jarige Jelle S. uit Oosterhout aangehouden omdat hij verschillende DDoS-aanvallen heeft uitgevoerd tegen onder andere de Belastingdienst, Bunq bank, Tweakers en Tweak. De eerste aanvallen vonden plaats in de zomer van 2017. Aanvallen op meerdere bedrijven vorige week leidden tot de aanhouding van S..

S. liet voor het eerst van zich horen met een serie DDoS-aanvallen op Bunq bank in september 2017. Hierdoor waren bij Bunq op verschillende dagen de website en de app slecht of niet bereikbaar. Ook konden er geen iDEAL-betalingen worden uitgevoerd. Bunq wist met uitgebreid speurwerk zelf te achterhalen dat de aanval was gepleegd door Jelle S., maar besloot toen uiteindelijk geen aanklacht in te dienen bij de politie. De jongen zou berouw hebben getoond en tot een regeling zijn gekomen met de bank. Opvallend detail: Bunq zou met Jelle hebben afgesproken dat hij een week vrijwilligerswerk voor Amnesty International zou doen als genoegdoening.

Dat bleek niet genoeg om de jongen tot bedaren te brengen. Eind 2017 werd Bunq opnieuw aangevallen. Weer door Jelle. Toen werd er wél aangifte gedaan, vertelt Gert Ras, hoofd van het Team High Tech Crime van de politie. "De bank heeft direct aangifte bij ons gedaan en we zijn een onderzoek gestart."





Meerdere aanvallen

Dat onderzoek leidde vorige week naar S. als uitvoerder van een nieuwe serie DDoS aanvallen op vier bedrijven diezelfde week. Door die aanvallen waren meerdere websites tijdelijk niet of slecht bereikbaar. Ras: "Doordat we hem al op de radar hadden, konden we hem pakken."

Volgens Ras is het niet uitgesloten dat er nog andere mensen betrokken zijn bij de aanvallen. "We houden hier altijd rekening mee, maar er zijn ook concrete aanwijzingen voor die wij onderzoeken."

Bunq heeft in een persverklaring gereageerd op de aanhouding: 'Dankzij de goede band met de politie hebben we de zaak in sneltreinvaart kunnen oplossen', aldus de bank.

Technologiesite Tweakers, een van de slachtoffers van de DDoS-aanvallen, zegt ook al langer een vermoeden te hebben gehad over wie verantwoordelijk was door eigen speurwerk. Hieruit bleek ook dat de jongen zelf aandacht zocht voor de aanvallen. Zo had hij meerdere nieuwstips ingestuurd over zijn eigen 'werk' naar Tweakers. Ook zou blijken dat hij een grote interesse had voor artikelen over DDoS-aanvallen.

Woning doorzocht

Bij de aanhouding vorige week is de woning van de jongen doorzocht. Hierbij zijn zijn computer en andere digitale gegevensdragers in beslag genomen. Hij wordt op 6 februari voorgeleid bij de rechter.

DDoS-aanval

Een DDoS-aanval is een poging om een computer, netwerk of dienst niet of moeilijker bereikbaar te maken voor de bedoelde klanten. Dit wordt gedaan door de servers te bestoken met een enorme hoeveelheid dataverkeer, waardoor het systeem overbelast raakt.