Vrouw mist been na ongeluk met doorrijder: 'Waarom doet iemand dit?'

EINDHOVEN - De vrouw (45) die op 6 januari op de Eisenhowerlaan in Eindhoven ernstig gewond raakte door toedoen van een doorrijder, deed maandagavond voor het eerst haar verhaal in opsporingsprogramma Bureau Brabant. “Ik werd wakker en zag dat ik een been miste. Ik heb geluk dat ik het heb overleefd”, vertelt de vrouw een maand na het tragische ongeval.

De fietsster stak rond halftwaalf ’s avonds de kruising over en werd geschept door een donkere auto. Hoewel de politie al snel na het ongeluk de vermoedelijke bestuurder van die auto vond, is het nog steeds niet duidelijk wat er precies gebeurd is.

Het is volgens de politie mogelijk dat de vrouw eerst werd aangereden of aangetikt door een ander voertuig en daarna is overreden. Op de plek van het ongeluk is namelijk een spiegel gevonden die niet hoort bij de auto van de verdachte.

Been geamputeerd

De vrouw liep een hersenschudding, hersenbloedingen en botbreuken op. Ook moest haar been worden geamputeerd en werkt haar geheugen niet meer goed. Ze kan sinds het ongeluk niet meer ruiken en proeven.

“Ik voel me gehandicapt. Ik werkte bij de wijkverpleging als verzorgende. Ik heb altijd mensen verzorgd. Nu is het omgedraaid. Dat is heel zwaar”, vertelt ze in Bureau Brabant.

Schade

De politie hoopt dat ooggetuigen zich melden. Daarnaast hoopt de politie dat mensen of eigenaren van garagebedrijven verdachte schade hebben gezien die overeen komt met de tijd van het ongeluk.

De vrouw zelf hoopt ook op antwoorden. “Hij zal me misschien niet expres omver hebben gereden. Maar waarom zou je doorrijden? Waarom niet stoppen en hulp proberen te verlenen? Dat ik zou ik graag willen weten.”

