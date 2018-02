Bavaria met carnavalsliefhebbers naar Den Haag: petitie #carnavalvrij wordt aangeboden aan politiek

DEN HAAG - De ludieke actie van Bavaria krijgt een staartje. Op woensdag 7 februari trekt Björn van der Doelen, alias Sjefke Vaeren, met een grote stoet naar Den Haag om de petitie #carnavalvrij aan te bieden aan de politiek. Via de mail zijn ondertekenaars van de petitie uitgenodigd om mee te gaan.

"Ik ga naar Den Haag om alvast de tussenstand van de petitie te overhandigen, gade mee? Zou toch kei skon zijn als we met unne grote stoet keiharde carnavalsstrijders de petitie aanbieden? Ik reken op jullie", staat in de mail die naar betrokkenen gestuurd is.

Met ongeveer honderd man wil Bavaria naar Den Haag reizen. "Het zou mooi zijn als we een gesprek aan kunnen gaan met Klaas Dijkhoff. Ook willen we de handtekeningen op een ludieke manier aanbieden", vertelt Van der Doelen aan Omroep Brabant.

Verkleed

De mensen die mee willen, gaan verkleed en worden gefilmd voor een aftermovie. "Zo willen we een mooie afsluiter maken van de campagne. Mensen de knipoog van de actie laten begrijpen en carnaval natuurlijk op de kaart zetten", aldus Van der Doelen.

Bavaria wil er verder inhoudelijk niet al te veel over uitwijden.